Unterer Brunnenturm ist bald wieder öffentlich zugänglich

Viele Jahre lang war er eine Ruine. Dann erweckte Siegfried Schmid den Unteren Brunnenturm oberhalb des Liliom-Kinos aus dem Dornröschenschlaf und sanierte das Gemäuer aus dem Jahr 1500 von Grund auf. Drei Jahre lang dauerten die Arbeiten an dem Turm, den Schmid von der Stadt gemietet hatte, sie verschlangen hunderttausende von Euro.

Aus dem Bauwerk, das zunächst eine Wehranlage war und später der Wasserversorgung der Bischofsresidenz und schließlich des ganzen Domviertels diente, wurde ein Feriendomizil. Denn dauerhaft wohnen konnte der frühere Vorsitzende des Turnvereins Augsburg , Obermeister der Schreiner-Innung und Ideengeber für das Wertachbrucker Thorfest aufgrund städtischer Auflagen dort nicht. Mittlerweile lebt Schmid in der Schweiz. Auch deshalb hat er sich nun entschlossen, das Mietverhältnis für den Unteren Brunnenturm zu beenden und ihn bei einem offiziellen Termin am Donnerstag an die Stadt und Oberbürgermeisterin Eva Weber zurückzugeben.

Am Tag des offenen Denkmals am 8. September kann der Untere Brunnenturm, der zum Unesco-Welterbe gehört, dann öffentlich besichtigt werden, bevor Fassade, Balustrade und Teile im Innenbereich saniert werden. (gau)