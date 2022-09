Taubenkot und Abfall verdrecken Unterführung am Bahnhof Haunstetter Straße

Plus Die Unterführung am Bahnhof Haunstetter Straße ist ein beliebter Brutplatz für Tauben. Alle Versuche, die Tiere zu vertreiben, sind bislang gescheitert.

Der Bahnhof Haunstetter Straße hat ein Schmutzproblem: Die Unterführung ist stellenweise von Taubenkot völlig verdreckt. Die Tiere sitzen auf großen Reklametafeln und verunreinigen das Pflaster, auf dem Fahrgäste auf die Straßenbahn warten oder zu den Bahngleisen gehen. Netze und Taubenspikes scheinen nur bedingt zu nutzen. Offenbar animiert der Vogelkot wartende Fahrgäste, Zigarettenkippen und Abfall ebenfalls auf den Boden zu entsorgen. Fahrgäste sprechen von einer "schockierenden" Situation.