24.11.2022

Unternehmer kämpft vor Gericht für den Abriss einer alten Villa

Der Augsburger Villenstreit geht in die nächste Runde. Um diese Villa in der Hochfeldstraße dreht sich nun ein Verfahren am Verwaltungsgericht in Augsburg.

Plus Die Stadt erließ vor dem geplanten Abriss einer alten Villa im Augsburger Bismarckviertel eine Satzung, die solche Gebäude schützt. Nur: War das rechtens?

Wie geht es weiter mit der Villa im Bismarckviertel, die nach dem Willen des Eigentümers abgerissen werden soll? Diese Frage beschäftigt neben dem Unternehmer selbst auch Bürgern und Kommunalpolitik – und nun zudem das Augsburger Verwaltungsgericht. Der Immobilieneigentümer Maximilian Wolf hatte über eine seiner Firmen Klage gegen die Stadt Augsburg eingereicht, die ihm den Abbruch des Hauses mittels einer speziellen Erhaltungssatzung faktisch untersagte. In der Verhandlung gab es ein hartes Ringen, in dem deutlich wurde, wie weit Hausbesitzer und Stadt in ihren Vorstellungen auseinanderliegen. Schon bald könnte eine Entscheidung fallen.

