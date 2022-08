Augsburg

Unterwegs beim "Plärrer-Check": So prüft ein Kontrolleur die Fahrgeschäfte

Plus Wenn sich auf dem Herbstplärrer in Augsburg Karusselle drehen, Autoscooter kurven oder die Leopardenspur flitzt, steht die Sicherheit an erster Stelle. Die Auflagen sind streng.

Von Ina Marks

Dass der Kontrolleur ihm aufs Dach steigen will, findet Josef Diebold nur gut. Die Vorbereitungen für den Augsburger Herbstplärrer liegen am Donnerstagnachmittag in den letzten Zügen. Ein Lkw liefert den Geldautomaten an, wie immer wird er am Haupteingang aufgestellt. Arbeiter putzen die Fahrgeschäfte und Anton Wintrich steigt mit Hilfe einer Leiter auf das Dach des Orient-Express, dem Kinderfahrgeschäft der Familie Diebold. Wintrich hat heute noch viel zu tun: Fliegender Teppich, Breakdance, Autoscooter sind nur ein paar Punkte, die auf seiner Liste stehen. Der 58-jährige Bauingenieur kontrolliert im Auftrag der Landesgewerbeanstalt Bayern sämtliche Fahrgeschäfte, bevor der Plärrer startet. Wie immer geht man auf Nummer sicher - gerade nach den Schlagzeilen der vergangenen Wochen.

