Augsburg

Unterwegs mit Go-Ahead: "Wir hoffen, Sie fühlen sich trotzdem wohl"

"Hereinspaziert und gute Fahrt": Melanie Nieborowski hat Spaß an ihrem neuen Beruf als Kundenbetreuerin in Go-Ahead-Zügen.

Plus Seitdem Go-Ahead seine Züge in Schwaben betreibt, gibt es immer wieder Probleme. Eine Zugbegleiterin erzählt, warum sie trotzdem auf freundliche Passagiere trifft.

Die Stimme über den Lautsprecher klingt fröhlich. Nicht als ob sie gerade eine schlechte Nachricht verkünden müsste in dem Moment, in dem der blaue, lange Zug im Augsburger Hauptbahnhof endlich losfährt – auf nach München, 30 Minuten später als geplant. "Das Team von Go-Ahead begrüßt sie herzlich. Leider haben wir Verspätung wegen einer Baustelle. Wir hoffen, Sie fühlen sich trotzdem wohl." Die sympathische Stimme gehört Melanie Nieborowski. Für die 29-Jährige ist es wohl nicht die erste Fahrt, bei der sie Fahrgästen eine Verspätung mitteilen muss. Seit das Unternehmen Go-Ahead den Bahnverkehr auf mehreren Linien in Schwaben übernommen hat, gab es immer wieder Probleme. Personalengpässe, Zugausfälle, Verspätungen, defekte Toiletten – das führte zu Beschwerden. Zugbegleiterin Nieborowski erzählt, wie es ist, an vorderster Front zu stehen, und warum sie ihren neuen Job so mag.

Aber von Anfang an: Dienstagnachmittag, Augsburger Hauptbahnhof. Am Bahnsteig Nummer neun steht bereits der blaue Zug von Go-Ahead. Laut Plan soll er in wenigen Minuten starten. Eine ältere Frau kommt angelaufen, nimmt die Mitarbeiteruniform von Timo Junginger-Amos wahr und steuert auf ihn zu. "Ist das der Zug nach München?", fragt sie ihn. Sie wirkt gehetzt. Dabei hat sie mehr Zeit, als sie denkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

