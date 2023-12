Augsburg

Unverständnis nach Farbattacke auf Uni: "Was wollen sie damit erreichen?"

Am Tag danach wurde an der Uni Augsburg versucht, die Spuren der "Letzten Generation" zu beseitigen. Der Schaden dürfte laut Polizei weit über 10.000 Euro liegen.

Plus Die Farbattacke der "Letzten Generation" an der Uni Augsburg stößt bei Studierenden auf Kritik. Einer der Verdächtigen sagt, es werde nicht die letzte Aktion bleiben.

Von Ina Marks

Seit über 30 Jahren putzt Hamsa Cinar an der Augsburger Universität die Fenster. "So etwas habe ich noch nicht erlebt", murmelt der 65-Jährige, der in einem Drehleiterkorb steht. Schon am Montagabend hatte der Fensterputzer begonnen, die Glasscheiben im ersten Stock des Präsidiumsgebäudes zu säubern. Zuvor hatten zwei Männer mit manipulierten Feuerlöschern Fassade und Fenster des Gebäudes mit knalloranger Farbe besprüht. Die Protestbewegung "Letzte Generation" bekannte sich zu der Tat. Während einer der beiden Beschuldigten die "Farbattacke" begründet, wird an der Uni Kritik an den Aktivisten laut. Bei Studierenden herrscht Unverständnis.

Fensterputzer Hamsa Cinar bearbeitet am Dienstagmittag mit einer Art stumpfem Kratzer die Farbe, die auf den Scheiben klebt. "Das geht nicht so leicht herunter", meint er. Es ist kalt und beginnt zu regnen. Angenehme Arbeit sieht anders aus. Doch Cinar beschwert sich nicht. Die Spuren der Farbattacke müssen beseitigt werden. "An den Fensterrahmen wird das schwieriger", stellt er fest. Wohl auch am Putz der Fassade. Etwas Farbe wurde dort bereits weggebracht, aber längst noch nicht alles.

