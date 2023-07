Grünamt: Nach dem Sturm waren Leute zu sorglos unterwegs

Der Orkan vergangene Woche sorgte für abgebrochene Äste. Die Warnungen der Stadt seien kaum ernst genommen worden, so das Grünamt.

Nach dem orkanartigen Sturm vergangene Woche waren Passanten und Spaziergänger trotz Warnungen der Behörden an den Folgetagen zu sorglos in Parks und Grünanlagen unterwegs. Das ist die Beobachtung von Grünamtsleiterin Anette Vedder. Sie sprach im Umweltausschuss des Stadtrats von einer offensichtlich "mangelnden Fähigkeit, Risiken zu erkennen".

Sturm in Augsburg: Unwetterwarnungen kaum ernst genommen

Auch ganze Gruppen hätten sich in Grünanlagen aufgehalten, obwohl klar war, dass abgebrochene Äste in den Baumkronen hängen und beim nächsten Windstoß hinterstürzen könnten. "Wenn man nicht reinmuss, sollte man die ersten Tage nach einem solchen Unwetter Bereiche wie Lech- und Wertachufer meiden", so Vedder. Im Bereich von Grünanlagen und Straßenbäumen habe es angesichts von Windstärke elf bis zwölf viel Bruchholz gegeben. Die Bäume seien zusätzlich durch die wochenlange Trockenheit geschwächt gewesen. "Das ist der Klimawandel, den wir jetzt feststellen", so Vedder. (skro)