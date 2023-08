Augsburg

Unwetter über Augsburg: Gärten zerstört, Unterführungen und Keller vollgelaufen

Plus Über 220 Einsätze zählten die Feuerwehren am Samstag. Warum Autoschilder in der abgepumpten Unterführung gefunden werden und eine Stadträtin eine Bitte an OB Eva Weber richtet.

Viel Liebe steckt Stadträtin Margarete Heinrich Jahr für Jahr in ihren Garten. Am Samstagnachmittag war innerhalb weniger Minuten alles zerstört. Ein Unwetter mit Starkregen zog über Augsburg - gerade über Haunstetten prasselten zahllose Hagelkörner auf den Boden. "Mein liebevoller Garten, alles hinüber, alles auf Neuanfang bis zum nächsten Frühling", sagt die Haunstetter Stadträtin fassungslos. Bereits nach dem Unwetter begann sie das Aufräumen. Die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwilligen Feuerwehren hatten auch alle Hände voll zu tun: Über 200 Einsätze zählten sie nach dem Unwetter.

Zwei Unwetter in einer Woche forderten die Mitglieder der Augsburger Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren ungemein. Am Donnerstagabend mussten sie 80 Mal ausrücken, am Samstag waren es am Ende 220 Einsätze. "Neben der Berufsfeuerwehr waren alle acht Freiwilligen Feuerwehren aus Augsburg im Einsatz", sagt Anselm Brieger von der Berufsfeuerwehr. Viele Feuerwehrleute hätten sich am Plärrerumzug beteiligt - entweder wären sie als Teil des Umzugs mitgelaufen oder hätten den Weg abgesperrt. "Für die meisten ging es direkt vom Plärrer zum Unwettereinsatz", sagt Brieger. Die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber habe sich etwa um den Baum, der an der Straßenbahnhaltestelle Curt-Frenzel-Stadion drohte umzustürzen, gekümmert. Die Freiwillige Feuerwehr aus Leitershofen habe im Stadtgebiet ebenfalls mit angepackt. "Wenn Not am Mann ist, wird mit angepackt. Da helfen die Augsburger Feuerwehren im Umland mit und umgekehrt genauso", sagt Anselm Brieger. Am Sonntag war etwa auch die Freiwillige Feuerwehr aus Haunstetten in Bobingen im Einsatz.

