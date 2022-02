Augsburg

vor 51 Min.

Ursache für tödlichen Brand in der Silvesternacht steht nahezu sicher fest

In der Silvesterabend starb ein Mann bei einem Brand in der Morellstraße in Augsburg.

Plus Ein 67-jähriger Mann war aufgrund seiner schweren Verletzungen gestorben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind noch nicht abgeschlossen, es gibt aber Hinweise.

Von Michael Hörmann

Die Spuren des Brandes an dem älteren Haus in der Morellstraße sind noch immer zu sehen. Schwarze Rauchflecken verunstalten die Hauswand. Es wird klar, dass es in einer Wohnung im Erdgeschoss gebrannt haben muss. Das Feuer brach in der Silvesternacht aus. Ein 67-jähriger Mann, der in der Wohnung lebte, starb an den Folgen seiner massiven Brandverletzungen. Seitdem ermittelt die Polizei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen