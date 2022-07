Urteile im Reese-Park-Prozess: Die drei Angeklagten erhalten Bewährungsstrafen

Über zehn Verhandlungstage umfasste der Reese-Park-Prozess, der sich zunächst um versuchten Totschlag, dann um Falschgeld drehte. Nun fielen in Augsburg die Urteile.

Als das Urteil gefallen war und der Prozess zu Ende ist, schließt der einstige Hauptangeklagte Slavko P. (Name geändert) seine Mutter lange in die Arme, seine Schwester bricht in Tränen aus. Im sogenannten Reese-Park-Prozess wollte die Staatsanwaltschaft den 22-Jährigen und seine beiden mitangeklagten Freunde eigentlich hinter Gittern sehen. Die Jugendkammer des Augsburger Landgerichts aber verurteilte das Trio wegen Geldfälschung zu Bewährungsstrafen.

Alle drei wurden der Geldfälschung schuldig gesprochen. Dabei standen in dem Prozess, in dem es zunächst um die Messerstecherei im Reese-Park ging, bei der unter anderem ein 14-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden war, noch ganz andere, heftigere Tatvorwürfe im Raum. Slavko P. war ursprünglich wegen des versuchten Totschlags in mehreren Fällen angeklagt, die beiden mitangeklagten 19- und 22-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beihilfe. Dann wurde dieser Komplex um die Messerstecherei eingestellt, was einem Paukenschlag glich.

8 Bilder Messerstecherei im Reese-Park: Bilder vom Polizeieinsatz Foto: Peter Fastl/Christoph Bruder

Reese-Park-Prozess in Augsburg: Ein Verhandlungstag ging sogar bis 21 Uhr

Doch die Wahrheitsfindung, was an jenem Februarabend 2021 in dem Park in Kriegshaber geschehen war, gestaltete sich für die Jugendkammer schwierig. Es gibt wohl selten einen Prozess wie diesen, in dem Zeugen so gelogen, gemauert und angebliche Erinnerungslücken hatten. Einen Zeugen ließ der Staatsanwalt wegen Falschaussage noch während der Verhandlung festnehmen. Das Gericht setzte sich während der 14 und bisweilen zähen Verhandlungstage, einer dauerte sogar bis 21 Uhr, aus den vielen Puzzleteilen aus den Zeugenbefragungen ein Bild zusammen. Es kam zu dem Schluss, dass Slavko P. bei dem Massentumult im Reese-Park offenbar aus Notwehr gehandelt hatte.

Übrig blieb noch der Vorwurf der Geldfälschung gegen das Trio. Die drei jungen Männer waren wenige Tage vor der gewaltsamen Auseinandersetzung im Reese-Park nach Aachen gefahren, um sich Falschgeld zu besorgen. Zum Preis von 700 Euro kauften sie 4000 Euro als Blüten. Über den Internetdienst Telegram waren sie mit einem Dealer in Kontakt gekommen und hatten die Übergabe in Aachen vereinbart.

Wie ermittelt wurde, brachten die drei Freunde einen Teil des Falschgeldes in Augsburg in Umlauf. Die Freunde wollten eine gemeinsame Kasse anlegen, um sich daraus für den Alltag zu bedienen. Geld, das die jungen Männer wohl gut gebrauchen konnten. Nur einer von ihnen ging einer geregelten Arbeit nach, es gab Schulden, der Drogenkonsum war kostspielig.

Das Urteil der Jugendkammer am Augsburger Landgericht

Vorsitzender Richter Lenart Hoesch verurteilte Slavko P. zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und einer Einweisung in eine Entzugsanstalt. Außerdem bekam der drogenabhängige Deutsch-Serbe eine lange Reihe von engmaschigen Weisungen und Auflagen. So muss er sich monatlich beim Gesundheitsamt einer Drogenkontrolle unterziehen. Der Richter berücksichtigte bei dem Urteil, dass P. bereits 16 Monate lang in U-Haft in der JVA Gablingen saß.

Der 22 Jahre alte Mitangeklagte, erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, der 19-Jährige Kompagnon nach dem Jugendstrafrecht einen Dauerarrest von zwei Wochen - eine Art Warnschuss. Nähere Informationen zu dem Urteil und zu den persönlichen Hintergründen der drei jungen Männer lesen Sie demnächst in einem weiteren Artikel.