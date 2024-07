US-Journalist Wolf Isaac Blitzer erhält Augsburger Medienpreis

Der CNN-Reporter Wolf Isaac Blitzer wird am Freitagabend im Goldenen Saal des Rathauses mit dem Augsburger Medienpreis geehrt. Er erhält die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Der bereits mehrfach ausgezeichnete US-Journalist hat Wurzeln in Augsburg.

Wolf Isaac Blitzer gilt als fundierter Experte für den Mittleren Osten und ist seit über 33 Jahren das Gesicht von CNN in Washington. Im Format „The Situation Room“ präsentiert er Aktuelles aus der Weltpolitik, der US-Amerikanischen Innen- und Außenpolitik und der Gesellschaft. Er ist bekannt für seine Interviews mit Staatsoberhäuptern und Regierenden aus allen Nationen. Neben anderen Auszeichnungen erhielt Wolf Blitzer 1996 den Emmy Award für die Berichterstattung über die Terroranschläge von Oklahoma City.

US-Reporter Blitzer ist in Augsburg geboren

Die Laudatio vor rund 500 geladene Gästen aus Politik und Stadtgesellschaft, hält der ehemalige Alterspräsident des bayerischen Landtags und Chefredakteur des Magazins Focus, Helmut Markwort.

Blitzers Eltern, junge polnische Juden, wurden Ende des Zweiten Weltkriegs aus Konzentrationslagern befreit und hatten sich in den Nachkriegswirren in Augsburg niedergelassen, wo Wolf Blitzer und seine Schwester geboren wurden. Von dieser Zeit erzählt er in seiner CNN-Dokumentation „Never Again: The United States Holocaust Memorial Museum, A Tour with Wolf Blitzer“, die 2022 mit dem Großen Preis des RIAS Berlin ausgezeichnet wurde.

2025 wird der Augsburger Medienpreis in weiteren Kategorien vergeben

Der Augsburger Medienpreis wird seit 2010 alle zwei Jahre in verschiedenen Kategorien verliehen. 2024 wird nur die Auszeichnung „Lebenswerk“ vergeben. Im Juli 2025 werden bei einer Gala weitere Preise verliehen. Geehrt werden Medienschaffende aus der Region und deren Projekte, die Herausragendes geleistet haben, innovativ und qualitativ Maßstäbe setzen und über die Grenzen der Stadt hinausstrahlen. Mehr Infos unter www.augsburger-medienpreis.de