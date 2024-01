V-Partei fordert Auflösung des Augsburger Zoos

Die Tierschutz-Partei schlägt vor, den Bestand an Tieren aus dem Zoo auf Wildreservate zu verteilen. Tierausbeutung passe nicht zur Friedensstadt Augsburg.

Die V-Partei im Stadtrat fordert eine Schließung des Augsburger Zoos. Stadtrat Roland Wegner hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Wegner argumentiert, dass man sich in Augsburg gerne für bauliche Veränderungen feiere, man sich aber klarmachen müsse, dass Tiere im Zoo einfach in Gefangenschaft leben müssen. "Elefanten z. B. wohnen in freier Natur in keinem Haus, ein derartiges Gefängnis wird in Augsburg mit einer Bausumme von 7,3 Millionen Euro jedoch als Attraktion verkauft", heißt es in dem Antrag.

Wegner sagt, moralisch sei der Betrieb eines Zoos nicht zu rechtfertigen, auch wenn dies von den Verantwortlichen versucht werde. "Zoos vermarkten Zucht und Gefangenschaft als Artenschutz. Die Tiere weisen zu großen Teilen schwere Verhaltensstörungen auf und fristen ein verkümmertes, trauriges Dasein – ein inakzeptabler Preis für die Unterhaltung eines Publikums, dessen eigentlicher Wunsch es ist, dass es Tieren gut geht", so der Antrag. Tierausbeutung passe nicht zu einer Friedensstadt. Der vorhandene Tierbestand, so der Vorschlag, solle auf Wildreservate verteilt werden.

Wie berichtet, will der Zoo in diesem Jahr mehrere Anlagen für Großtiere wieder besetzen. Zudem sind Umbauten und die Neuanlage einer Himalaya-Wiese geplant. (skro)