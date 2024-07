Vandalen beschädigen Autos und eine Infotafel

Eine Reihe von Sachbeschädigungen im Stadtgebiet beschäftigen die Polizei in Augsburg. Wie die Ermittler berichten, kam es in Inningen in der Zeit von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Freitag, 10.45 Uhr, zur Beschädigung einer Infotafel in der Hohenstaufenstraße mit Farbe. „Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro“, heißt es von der Polizei, die nun unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Hinweise zu den unbekannten Tätern oder dem unbekannten Täter bittet. In der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 9.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen schwarzen Volvo in der Straße „Fuchswinkel“ in der Innenstadt beschädigt. „Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro“, heißt es von der Polizei, die in dem Fall unter der Nummer 0821/323-2110 Hinweise entgegennimmt. Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich in Oberhausen. Unbekannte Täter demolierten in der Zeit von Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitag, 9.30 Uhr, einen schwarzen Audi in der Hirblinger Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro, berichtet die Polizei, die in dem Fall Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegennimmt. (jaka)

