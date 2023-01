Vandalen zerkratzen 13 Autos und zerstechen Reifen: 20.000 Euro Schaden

Vandalen haben in Augsburger Stadtteilen mehrere Autos beschädigt. In einem besonders schweren Fall ermittelte die Polizei zwei Tatverdächtige.

Zunächst unbekannte Täter haben am Montag, kurz nach 21 Uhr, in der Drentwettstraße in Augsburg-Oberhausen mehrere Autos massiv beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt 13 Fahrzeuge verkratzt, auch Reifen wurden zerstochen.

Der angerichtete Schaden dürfte bei rund 20.000 Euro liegen, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein und nahmen zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Gegen die beiden Männer im Alter von 35 und 43 Jahren wird nun wegen der Delikte der Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei bittet dazu um Zeugenhinweise unter 0821/323 2510. Unter der Nummer können sich auch noch mögliche weitere geschädigte Autobesitzer melden.

Eine weitere mutwillige Sachbeschädigung an einem Fahrzeug wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 6. und Montag, 9. Januar im Herrenbach angezeigt. An einem Opel Corsa, der in der Herrenbachstraße parkte, wurde ein Seitenspiegel abgetreten. Sachschaden: rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2710 entgegen.

In Pfersee hat ein Unbekannter einen Opel Corsa in der Bgm.-Bohl-Straße mutmaßlich mit Fußtritten an der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden wird laut Polizei mit rund 1000 Euro beziffert. Tatzeitraum war offenbar die Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag. Hinweise unter 0821/323 2610. (ina)