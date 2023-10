Vandalismus an der Kunstmeile in Pfersee

Das Kunstwerk "Die Erde weint" an der Herz-Jesu-Kirche wurde von Unbekannten zweckentfremdet. Auch ein weiteres Exponat wurde beschädigt.

Die Kunstinstallation "Die Erde weint" an der Herz-Jesu-Kirche in Pfersee scheint einige Besucher zur Selbstbedienung zu animieren. Wie die Künstlerin Rosa L-T berichtet, bedienten sich Menschen ungeniert an dem Stapel Kleidung, in dem eine traurige Holzfigur steht. Diese weist darauf hin, dass in unserer Gesellschaft jährlich Tonnen von Textilien, Plastik und Elektroschrott in Niedriglohnländer entsorgt werden. Die Armen der Armen leben mit unserer Überproduktion, unserem Müll, dessen Entsorgung für uns in Deutschland zu teuer ist, so die Künstlerin.

Vandalismus in Pfersee: Menschen handeln ohne Hemmung

Es sei erschreckend, dass die Menschen ohne Hemmung und ohne jegliches Gefühl für die Installation handeln. Es wurde sogar begonnen, eigenen Müll dort zu entsorgen. Der Untertitel: "Ich, ich ich, haben haben, haben" bestätigt sich auf erschreckend traurige Weise, beklagt Rosa L-T.

Eine weitere Installation von Rosa Lutz-Teply an der Michaels Kirche: „Die Märchenecke“ enthält eine sozialpolitische Botschaft. Auch diese überdauerte keine 24 Stunden. Zwei Stühle und die Uhr im Baum, die auf 5 vor 12 Uhr zeigte, wurden entwendet.