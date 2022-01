Vandalismus in Kriegshaber: Weiteres Auto beschädigt

Mehrere Fälle von Vandalismus in Kriegshaber beschäftigen derzeit die Polizei. Erneut ist ein beschädigtes Auto gemeldet worden.

In den vergangenen Tagen wurden in dem Augsburger Stadtteil, wie berichtet, mehrere Autos zum Teil erheblich beschädigt. Manche wurden zudem aufgebrochen. Nun meldet die Polizei einen weiteren Fall, der in das Schema dieser unsäglichen Serie passt. Ein blauer Renault Kongo, der vom 14. bis 18. Januar in der Hooverstraße geparkt stand, wurde ebenfalls demoliert.

Laut Polizei wurden die Motorhaube verkratzt und ein Scheibenwischer verbogen. Der Schaden beträgt knapp 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2610 entgegen. (ina)