Vase samt Sockel von Grab gestohlen

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Dieb, der eine Grabstelle auf dem Neuen Friedhof in Haunstetten heimgesucht hat.

Ein Unbekannter hat von einem Grab in Haunstetten eine Vase mit Sockel gestohlen. Nach Angaben der Polizei teilte eine 51-jährige Frau den Diebstahl am Samstag mit. Die Dekoration verschwand vom Grab ihrer Mutter auf dem Neuen Friedhof in Haunstetten. Die Tat ereignete sich im Zeitraum seit dem 1. August. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2610 um Hinweise. (eva)