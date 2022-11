Augsburg

Vater und Sohn randalieren in Obdachlosenunterkunft

Die Polizei beendete eine Auseinandersetzung in einer Obdachlosenunterkunft in Augsburg.

Ein Wohnungswechsel in einer Obdachlosenunterkunft in Augsburg stößt auf Widerstand. Am Ende muss die Polizei anrücken. Eine Beamtin wird verletzt.

In einer Obdachlosenunterkunft in Pfersee kam es am Montag zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 18-Jähriger und sein Vater hatten den Einsatz ausgelöst. Die Randalierer haben jetzt jede Menge Ärger am Hals. Laut Polizei sollte ein 18-jähriger Mann gegen 14 Uhr seine Unterkunft in der Johannes-Rösle-Straße wechseln. Da er sich weigerte, die von ihm belegte Wohnung zu verlassen, wurde die Polizei hinzugerufen. Auch die Beamten konnten den 18-Jährigen nicht überzeugen, freiwillig innerhalb des Gebäudes umzuziehen. Daher wurden dem jungen Mann Zwangsmaßnahmen angedroht. Der 18-Jährige sträubte sich massiv. Er musste laut Polizei gefesselt werden. Der Vater mischte sich in Streit ein und verletzte einen anderen Mann Dies wollte der ebenfalls anwesende 62-jährige Vater des 18-Jährigen verhindern. Er ging auf die Beamten los. Ein 48-jähriger Zeuge verhinderte dies. Er hielt den rabiaten Vater fest. Der Mann erhielt dafür vom 62-Jährigen einen schmerzhaften Tritt ins Gesicht. Vater und Sohn wurden von der Polizei schlussendlich beruhigt. Eine eingesetzte Beamtin erlitt bei dem Gerangel leichte Verletzungen. Sie blieb dienstfähig. Die beiden Randalierer müssen nun mit mehreren Anzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs, Widerstands und Körperverletzung rechnen. (möh) Lesen Sie dazu auch Augsburg Mann in Lebensgefahr: Blutige Auseinandersetzung in einem Hof in Augsburg

