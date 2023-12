Augsburg

Vater, Vater, Mutter, Kind: Christkind Helene wächst mit drei Elternteilen auf

Plus An Heiligabend feiert Helene ihren zweiten Geburtstag. Sie wird in einer besonderen Familienkonstellation groß. Denn Helene hat zwei Papas und eine Mama.

Von Katharina Indrich

29 Stunden Wehen, dann war sie endlich da. Ausgerechnet an Heiligabend. Mit ihrer Geburt machte Helene am 24. Dezember vor zwei Jahren ihren Eltern das größte Weihnachtsgeschenk, das man sich denken kann. Aus drei Menschen und einem Baby wurde eine Familie. Denn Christkind Helene wächst in einer ganz besonderen Familienkonstellation auf: Sie hat nicht nur eine Mama, sondern auch zwei Papas. Wie dieses Coparenting-Modell funktioniert, davon haben uns ihre Eltern berichtet.

Vergnügt fährt die fast Zweijährige im Wohnzimmer ihrer beiden Väter mit dem Kinderwagen spazieren, schnappt sich dann ihre Buntstifte und macht sich ans Werk. Die künstlerische Ader, sie ist Helene in die Wiege gelegt. Schließlich sind sich Alixa und Papi Thomas vor zehn Jahren als Musicaldarsteller am Gärtnerplatz-Theater über den Weg gelaufen. Im gleichen Jahr, in dem Thomas auch seinen heutigen Mann Sven kennen und lieben lernte. Bald kam bei dem Paar der Wunsch nach einem Kind auf. Pflegekind, Adoption, Leihmutterschaft – über all diese Optionen hatten sie sich schon Gedanken gemacht. Und dabei für sich festgestellt: "Wir wollen eine aktive Mama." Auch Alixa hatte einen starken Kinderwunsch. Nur den richtigen Partner dazu hatte sie noch nicht gefunden. "Aber als Frau hat man eben auch eine tickende Uhr und ich wollte mich deswegen nicht in eine Zweckbeziehung begeben. Ich wusste aber auch: Ich will das nicht alleine machen." Denn wie schwer das sein kann, hatte sie in ihrem eigenen familiären Umfeld schon erlebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

