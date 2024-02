Vegane Bäckerei kommt auf den Augsburger Stadtmarkt

Tim Dietrich möchte den Laden in der Bäckergasse Anfang Mai eröffnen. Sein Angebot soll mehr als "nur" ein Lokal sein.

Der Stand liegt in der Bäckergasse am Augsburger Stadtmarkt. Da passt es gut, dass in diesem Leerstand bald ein neues Projekt gestartet wird: Es ist eine vegane Bäckerei, dahinter steckt Initiator Tim Dietrich. Der gelernte Koch bringt einiges an Erfahrung in der Gastronomie mit. In Augsburg ist er kein unbekanntes Gesicht.

Der Stand liegt am Eingang zur Fleischhalle in der Bäckergasse. Viele Jahre lang hatte Irena Fritsche dort ihre Spezialitäten verkauft, Ende September 2023 hörte sie auf. Personalprobleme führte die Geschäftsinhaberin als Grund für ihre Entscheidung an. Irena Fritsche galt am Stadtmarkt als durchaus schillernde Händlerin, die auch mal aus ihrer Sicht negative Entwicklungen am Markt ansprach.

Stadtmarkt in Augsburg: Händler setzt auf rein pflanzliche Backwaren

Noch steht ihr ehemaliger Stand leer, doch die Nachfolge ist geklärt, Anfang Mai soll es losgehen. „Elvie" heißt das Geschäft von Tim Dietrich. Süßes und Herzhaftes verspricht der Koch, Patissier und Gastronom an seinem Stand. Es gebe eine breite Auswahl an rein pflanzlichen Backwaren wie Kuchen, Gebäck, Torten und Desserts an. Für die Mittagsverpflegung werden kreative Sandwiches, Quiches und Pinse zubereitet. Alle Produkte würden frei von tierischen Zutaten wie Eiern, Milch und Butter hergestellt.

Das Elvie sei mehr als nur ein Verkaufsstand, kündigt der Standbetreiber an: "Es ist auch ein Ort der Nachhaltigkeit, der Gesundheit und der Informationsvermittlung." Dietrich verwendet nach eigenen Angaben lokal und saisonal angebaute Zutaten und umweltfreundliche Verpackungen. Er plane, regelmäßig vegane Kochkurse anzubieten. Dietrich hat sich für den Stadtmarkt als Standort entschieden, weil er dort eine Lücke im gastronomischen Angebot sieht. Er möchte zeigen, dass der Verzicht auf tierische Produkte nicht der Verzicht auf Genuss heißen müsse.

Dietrich, 47, erlernte den Beruf Koch im Hotel Zettler in Günzburg. Nach Lehr- und Wanderjahren in der gehobenen Gastronomie in Hamburg und in der Schweiz übernahm er das Restaurant Schloss Kalteneck in Schwenningen bei Donauwörth. Später agierte er als Küchenchef im Haus Sankt Ulrich in Augsburg und einem Hotel in Zürich. "Mit meiner Frau betrieb ich bis vor kurzem den Schwarzen Adler in Waldberg-Bobingen", sagt Dietrich.

