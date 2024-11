Großer Andrang: „Vegane Fleischerei“ in Augsburger Altstadt hat eröffnet

Aus meiner Sicht gibt’s keine vegane Fleischerei: Eine Fleischerei bietet Waren an, die überwiegend tierischen Ursprungs sind. Hier werden Produkte angeboten, die vermutlich auf Pflanzenbasis hergestellt wurden und damit mit Fleisch, Wurst etc. im klassischen Sinn nichts am Hut haben. Also hört bitte auf damit, von veganer/veganen Lyoner, Leberwurst, Würstchen usw. zu sprechen!