Veraltete Kennzeichen: Polizei meldet Verstöße gegen Pflichtversicherung

Zum März sind Versicherungskennzeichen von E-Scootern und Kleinkrafträdern abgelaufen. Schon jetzt hat die Polizei in Augsburg mehr als 15 Verstöße registriert.

Kurz nach Ablauf der Versicherungskennzeichen von E-Scootern und Kleinkrafträdern hat die Polizei in Augsburg bereits mehr als 15 Verstöße festgestellt. Wie es in einer Mitteilung heißt, waren in den jeweiligen Fällen die Versicherungen nicht verlängert worden. Dies verstoße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Versicherungskennzeichen abgelaufen: Polizei Augsburg registriert Verstöße

In einem Fall, von dem die Polizei berichtet, war eine 31-jährige Frau mit E-Scooter und altem, grünem Kennzeichen in der Amagasaki-Allee unterwegs. Sie wurde daraufhin von einer Streife kontrolliert. Gleiches ereilte einem 50-Jährigen, der mit seinem E-Scooter in der Johann-Georg-Jalske-Straße fuhr. Die Polizei verhinderte jeweils die Weiterfahrt, die Verantwortlichen erwartet zusätzlich eine Strafanzeige. „Die Polizei appelliert deswegen an Besitzer entsprechender Fahrzeuge, sich um den bestehenden Versicherungsschutz zu kümmern.“ (kere)