Verband Wohneigentum feiert 77-jähriges Bestehen

Der Augsburger Verband Wohneigentum feierte sein 77-jähriges Bestehen. Ein Fotowettbewerb zum Thema Garten setzte dabei kreative Akzente.

"Zusammenhalten heißt erfolgreich sein", unter diesem Motto feierte der Verband Wohneigentum jüngst sein 77. Jubiläum. Die klassische 75-Jahr-Feier hatte die Corona-Pandemie vereitelt, nun fiel das Fest in der Almhütte "Lauterbacher am See" genau auf den einstigen Gründungstag.

Verband Wohneigentum feiert in einer Almhütte

Bezirksvorsitzender Peter Tomaschko betonte in seiner Rede, dass der Nachbarschaftsgedanke damals wie heute ein roter Faden in der Verbandsarbeit sei, auch wenn sich die Aufgaben des Verbandes Wohneigentum, der viele Jahrzehnte Bayerischer Siedlerbund hieß, im Laufe der Zeit geändert hätten. Tomaschko: „Wir waren und sind das Sprachrohr der Haus- und Gartenbesitzer. Unseren Mitgliedern helfen wir in schwierigen Zeiten. Wir halten stets zusammen und sind daher erfolgreich.“

Verbandspräsident Peter Wegner betonte, dass der Bundesverband von der Dynamik des Landesverbandes Bayern und somit auch von der des Bezirksverbandes Schwaben profitiere. Rudolf Limmer, Präsident des Bayerischen Landesverbandes, überreichte nicht nur einen „Geburtstagsscheck“, sondern hob die Bedeutung schwäbischer Verbandsrepräsentanten im Landesverband hervor. Fritz Eckert und Paul Simmerding, beide aus Augsburg, waren lange Jahre Präsidenten des Landesverbandes. Ein besonderes Lob hatte er zudem für seinen Stellvertreter im Präsidium, Franz Lohner, bereit. Dieser erhielt für sein stetes Engagement das Große Goldene Ehrenzeichen des Verbandes. Limmer: „Franz, Du bist immer da, wenn ich Dich brauche.“

Viele Ehrungen beim Jubiläum in Augsburg

Weitere Ehrenzeichen erhielten: Annegret Reil, Florian Fleig, Harald Illigner, Michael Liegel, Julia Ciriacy-Wantrup und Matthias Hofmann (Bronze); Manfred Braun, Albert Maier, Thomas Brandl, Peter Tomaschko, MdL (Silber); Volker Bopp und Ursula Sobina (Gold).

Kabarettist Silvano Tuiach sorgte für Kurzweil und hatte mit seinen Gags und seinem Alter Ego „Herr Ranzmayr“ die Lacher auf seiner Seite. Anlässlich des Jubiläums veranstaltete der Verband einen Fotowettbewerb zum Thema „Der Garten im Laufe des Kalenderjahres“. Gesucht wurde das schönste Naturgartenfoto in den Kategorien „Tierwelt“, „Pflanzenvielfalt“ und „Wasser im Garten“. Die Sieger in den jeweiligen Kategorien erhielten ein Bücherpaket, einen kleinen Reisegutschein und auf Wunsch die Zertifizierung ihres Gartens mit der Plakette „Natur im Garten“. Ihr Siegerfoto durften sie ebenfalls mit nach Hause nehmen. Ein musikalischer Alleinunterhalter sowie Weißwürste, Käseplatten und ein Nachspeisenbuffet rundeten die Geburtstagsfeier ab. (AZ)