Augsburg

06:30 Uhr

Verbotene Donnerschläge um Mitternacht: Was droht den Zündlern?

In der Nacht auf Montag gab es in Augsburg ein lautes Feuerwerk mit Böllern. Viele Bürger wurden aus dem Schlaf gerissen.

Plus In der Nacht auf Montag schießt eine Gruppe von jungen Leuten Böller vom Parkdeck der City-Galerie ab. So reagiert die Stadt Augsburg auf den Vorfall.

Von Michael Hörmann

Ein Feuerwerk in der Silvesternacht ist normal. Jeder Mensch weiß, dass es an diesem Abend sehr laut wird. An Schlaf ist zum Jahreswechsel um Mitternacht nicht zu denken. Anders sah es in der Nacht auf Montag aus. Viele Augsburgerinnen und Augsburger lagen längst im Bett und schliefen. Gegen Mitternacht wurden sie durch mehrere kanonenartige Donnerschläge geweckt. Die Polizei ermittelte, dass eine Gruppe von rund 40 jungen Leuten auf dem Parkdeck der City-Galerie zusammen war. Hier wurden die Knallkörper gezündet. Werden die Feuerwerker jetzt bestraft? Die Stadt Augsburg äußert sich vorerst zurückhaltend zu dem Vorfall.

