Verdacht der Volksverhetzung: Polizei durchsucht Augsburger Wohnungen

Einem 27-jährigen Augsburger wird Volksverhetzung vorgeworfen. Graffitis und ein Lied der Terrororganisation Hamas spielen bei den Ermittlungen eine Rolle.

Bereits am Dienstag haben Polizei und Staatsanwaltschaft zwei Wohnungen in Augsburg durchsucht. Gegen einen 27-jährigen Augsburger liege der konkrete Tatverdacht der Volksverhetzung vor, berichtet die Polizei. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren.

Wie die Polizei weiter berichtet, wird dem Beschuldigten vorgeworfen, mindestens 17 volksverhetzende Graffitis im Stadtgebiet Augsburg angebracht zu haben. Die Graffiti würden einen direkten Bezug zum islamistischen Kampflied "Udrub, Udrub, Tel Aviv" aufweisen. Besagtes Lied ist der palästinensischen Terrororganisation Hamas zuzurechnen und fordert konkret zur Bombardierung Tel Avivs auf. Den Ermittlungen zufolge gehört der 27-Jährige einer linksextremistischen Augsburger Gruppierung an, die laut Polizei wegen ihrer deutlichen Kritik an Israel schon mehrfach öffentlich aufgefallen war. In Teilen der Gruppe würde auch das genannte Kampflied auf Gehör stoßen. (nist)