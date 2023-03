Augsburg

Verdi macht Druck: Großkundgebung in Augsburg mit 2000 Teilnehmern

Von Michael Hörmann

Die Gewerkschaft Verdi organisiert am Montag den bislang größten Aktionstag in der laufenden Tarifrunde. Das sagen die Beschäftigten in Augsburg.

Maja Jurica und Stefanie Förg arbeiten im Universitätsklinikum Augsburg. Normalerweise. Am Montag stehen die beiden Frauen allerdings zur Mittagszeit am Augsburger Rathausplatz. Sie streiken und sind damit dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen es nach Angaben der Gewerkschaft sein. Der Protest ist laut. 20 Bilder Streik in Augsburg: Die Bilder zum großen Verdi-Aktionstag Foto: Silvio Wyszengrad "Heute ist kein Arbeitstag, heute ist Streiktag", heißt es immer wieder. Angefeuert werden die Demonstranten von zwei jungen Frauen, die auf der großen Bühne am Rathausplatz steht. Und ein anderes Mal heißt es: "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Kohle klaut." Verdi hat zum Streik aufgerufen. Nicht nur aus Augsburg sind die Menschen gekommen. Zwei Demonstrationszüge haben sich in Richtung Rathausplatz bewegt. Die Stimmung auf dem Rathausplatz wirkt teils ausgelassen Vor Ort wirkt die Stimmung teils ausgelassen. Das sonnige Wetter spielt mit. Aber darum geht es nicht. ""Wir wollen gerecht bezahlt werden", sagt Maja Jurica. Die Kliniken sind laut Stefanie Förgg personell unterbesetzt. Die Pflege von Patientinnen und Patienten werde zu einer großen Herausforderung. "Wir streiken, um mehr Geld zu bekommen", sagen die beiden Frauen, "es geht aber auch darum, unseren Beruf wieder attraktiver zu machen." Maja Jurica und Stefanie Förg nahmen am Streik in Augsburg teil. Foto: Felix Ebert Bereits in den zurückliegenden Wochen hatte es Protestaktionen von Verdi gegeben. Unter anderem zogen mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Kongress am Park zum Rathausplatz. Am Donnerstag vor einer Woche fand zudem eine Kundgebung am Moritzplatz statt. Lesen Sie dazu auch Augsburg Der Nahverkehr in Augsburg steht seit heute Morgen still

