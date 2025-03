Verdi-Streiks im öffentlichen Dienst: 1500 Beschäftigte gehen auf Augsburgs Straßen

Am Donnerstagvormittag haben sich rund 1500 Beschäftigte des öffentlichen Diensts für einen Warnstreik in der Innenstadt versammelt. Sigrid Giampa, stellvertretende Geschäftsführerin bei Verdi, zeigte sich im Nachgang sehr zufrieden, auch wenn sie zunächst von einer noch stärkeren Beteiligung ausgegangen sei. Verdi fordert in der Tarifrunde von Bund und Kommunen unter anderem eine Entgelterhöhung im Volumen von acht Prozent. Verdi begründet die Lohnforderungen damit, dass der öffentliche Dienst attraktiv bleiben müsse.

Kitas, Seniorenheime, Müllabführ: Wegen Verdi-Streiks kam es am Donnerstag in Augsburg zu Einschränkungen

Am Donnerstag blieben unter anderem städtische Kitas wegen des Streiks geschlossen oder waren nur eingeschränkt geöffnet, auch in den städtischen Seniorenheimen kommt es zu Arbeitsniederlegungen. Graue, grüne und braune Tonnen bleiben am Donnerstag ebenfalls ungeleert. (klijo)