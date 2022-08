Verein startet "Sympathiekampagne" für die Dominikanerkirche

Die Altaugsburg-Gesellschaft will über Sanierung und künftige Nutzung des Baus diskutieren - und Impulse geben. Es wird Führungen für Gäste geben.

Seit rund zehn Jahren ist die Dominikanerkirche in Augsburg für die Öffentlichkeit geschlossen, für zwei Tage wird sie im September wieder zugänglich gemacht. Die Altaugsburg-Gesellschaft startet am Tag des offenen Denkmals, dem 11. September, eine "Sympathiekampagne" für das Baudenkmal und bietet mehrere Führungen an. Im Rahmen einer öffentlichen Podiumsdiskussion am 17. September kommen Experten für Museen, Bau, Stadtentwicklung und Denkmalpflege im Schaezlerpalais zusammen. Sie wollen diskutieren, wie das Areal im Herzen der Augsburger Innenstadt entwickelt werden könnte.

Die Debatte um eine Sanierung und Wiedereröffnung der Dominikanerkirche läuft, seit sie 2012 von heute auf morgen geschlossen wurde, weil ein Teil der Bodenplatte durchgebrochen war. Dass das ehemalige Kirchengebäude nicht mehr als Römisches Museum genutzt werden soll, war schnell klar: Der hallenartige Bau eignet sich nicht für eine zeitgemäße Ausstellungspräsentation. Vielmehr, so eine Idee, soll die Dominikanerkirche künftig als Fläche für Sonderausstellungen und Veranstaltungen genutzt werden, während das Römische Museum einen Neubau erhalten könnte. Nur: Aus beiden Projekten ist bislang nichts geworden.

Immerhin soll demnächst die Bodenplatte des Kirchenbaus instandgesetzt werden, sodass er wieder für die Öffentlichkeit zur Verfügung stünde. Bislang hatte die Stadt dieses Projekt aus finanziellen Gründen mehrfach verschoben. Für einen "großen Wurf", also einen Neubau des Römischen Museums, fehlen in dieser politischen Amtsperiode die Mittel. Oberbürgermeisterin Eva Weber hatte dies bereits kurz nach ihrem Amtsantritt deutlich gemacht.

Ideen für ein Römisches Museum in Augsburg gibt es viele

Visionen und Vorschläge für das "römische Dilemma" gibt es viele. Die Bürgerliche Mitte im Stadtrat forderte jüngst, den Verkauf eines Teils des städtischen Grundstücks am Predigerberg zu prüfen. Gebe man diesen Grund zur Bebauung frei, könnte der Verkaufserlös in den Neubau des Museums investiert werden.

Ein Rundgang durch die Augsburger Dominikanerkirche

Der Standort für ein Römermuseum wurde immer wieder diskutiert. Aus Reihen der Politik, aber auch der Bevölkerung wurde ein freies, städtisches Grundstück am Pfannenstiel ins Gespräch gebracht. Mehrere Untersuchungen und Konzepte kamen zum Schluss, der Predigerberg sei besser geeignet. Kulturreferent Jürgen Enninger, seit 2020 neu im Amt, bekannte sich zuletzt zu diesem zentralen Standort. Die Stadt erarbeitet nun eine Machbarkeitsstudie. Sie soll klären, wie ein Museumsneubau unter Beibehaltung des Schulstandorts am Predigerberg möglich wäre.

Die Altaugsburg-Gesellschaft möchte die Debatte konstruktiv begleiten. Am Tag des offenen Denkmals dürfen erstmals seit Langem wieder Besucherinnen und Besucher in die Kirche. Führungen gibt es zu drei Themen: die barocke Raumschale und Ausstattung der Kirche mit einem Rundgang zu den Kapellen und auf die Empore, Statik und Sicherungsmaßnahmen sowie die Bausubstanz im Allgemeinen mit einem Rundgang vom Gewölbe bis zum Dachstuhl sowie ein Rundgang über das Gesamtareal des ehemaligen Klosters.

Denkmalschützer, Museumsfachleute und Architekten wollen mit Bürgern ins Gespräch kommen

Impulse erhofft sich Sebastian Berz, Vorsitzender der Altaugsburg-Gesellschaft, vor allem von einer Podiumsdiskussion eine Woche später. Dirk Blühbaum, Leiter der Landesstelle für nicht staatliche Museen, die Architekten Jutta Pieper und Jonas Faber, Michael Habres vom Landesamt für Denkmalpflege sowie Stefan Lindl als Experte für Stadtentwicklung sprechen ab 16 Uhr im Schaezlerpalais unter dem Motto "Der verlassene Tempel" über die Bedeutung der Kirche, über mögliche Nutzungen und die Einordnung des gesamten Geländes am Predigerberg. Veranstalter ist neben der Altaugsburg-Gesellschaft auch die Arno-Buchegger-Stiftung.

Info: Führungen am 11. September gibt es ab 10 Uhr nahezu stündlich. Dafür und für die Podiumsdiskussion am 17. September kann man sich auf der Homepage der Altaugsburg-Gesellschaft unter www.altaugsburggesellschaft.de anmelden.