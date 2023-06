Augsburg

17:00 Uhr

Verein tanzt in der Augsburger Fußgängerzone – und soll dafür 90 Euro zahlen

Plus Eine Hobby-Tanzgruppe tritt am Augsburger Moritzplatz auf, die Stadt verlangt dafür erst einmal Gebühren – obwohl eine Belebung der Innenstadt gewünscht ist.

Von Andrea Wenzel

"Ihr dürft jetzt 20 Minuten tanzen. Für diese Zeit habe ich bezahlt." Mit diesen Worten eröffnet Horst Koristka den Auftritt der Tanzgruppe Rocking Teddybears aus Hochzoll am Moritzplatz in Augsburg. Was die Zuschauer als Spaß verstehen und mit einem Lachen quittierten, ist Realität. Vereine, Organisationen oder Unternehmen, die sich in der Innenstadt präsentieren, müssen dafür bezahlen – auch wenn es ihnen nicht um Werbung geht, sondern darum, Lebensfreude in die Stadt zu bringen. Bei Horst Koristka verursachten die Gebühren – insgesamt 90 Euro –, die für sein ehrenamtliches Engagement erhoben wurden, eine Mischung aus Verwunderung und Frust. Wie passt das zum Wunsch der Stadt, die Bürgerinnen und Bürger sollten sich daran beteiligen, Leben in die Fußgängerzone zu bringen? Nun will das Stadtmarketing einspringen.

Horst Koristka erzählt, wie es zu dem Auftritt kam. "Als ich die neue Urwaldkuppel auf dem Moritzplatz gesehen habe, kam mir gleich die Idee, mit meinen Tanzgruppen hier aufzutreten. Nach dem Motto 'Wir bewegen Augsburg'." Die von ihm geleiteten Gruppen gehören zur TSG Hochzoll. Koristka setzte sich mit den entsprechenden Stellen der Stadt in Verbindung, um seine Idee vorzustellen. Diese sei auf Wohlwollen gestoßen, die Erlaubnis wurde erteilt. "Als ich dann aber erfahren habe, dass ich 90 Euro für Sondernutzungen bezahlen muss, hat mich das verwundert und ein Stück weit geärgert." 40 Euro seien für die Nutzung des Moritzplatzes für 20 Minuten erhoben worden. 50 Euro wurden zusätzlich fällig, weil Koristka zur Deko seiner Boogie-Woogie-Show zwei Oldtimer mitbrachte, aus denen die Musik abgespielt wurde. Dass ihn der Auftritt, mit dem er Menschen unterhalten wollte, Geld kosten würde, habe er sich nicht vorstellen können.

