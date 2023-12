Augsburg

06:15 Uhr

Verein und Vater vs. Golflehrer: Vorfälle in Golfclub sorgen für Aufsehen

Ein Golflehrer in einem Club bei Augsburg soll Kontakt zu einer jugendlichen Schülerin gehabt haben, der über das Training hinaus gegangen sein soll.

Plus In einem Golfclub bei Augsburg eskaliert ein Streit, Polizeieinsatz inklusive. Im Zentrum steht ein Golflehrer – und dessen Kontakt zu einer minderjährigen Schülerin.

Von Max Kramer

Ein kleiner Hinweis noch auf der Homepage des Golfclubs, sonst sind die meisten Spuren getilgt. Die Golfschule, die auf dem Vereinsgelände im näheren Raum Augsburg angesiedelt ist, sei geschlossen. Für weitere Informationen könne man sich per Mail ans Sekretariat wenden. Zwei Sätze, die unscheinbar daherkommen. Doch hinter ihnen verbergen sich Ereignisse, von denen viele Beteiligten sagen, sie hätten so etwas noch nicht erlebt. Die Aufregung ist groß, auch weil der Club-Vorstand einen weitreichenden Schritt unternahm. Und schwerwiegende Vorwürfe gegen den Leiter der Golfschule im Raum stehen.

Am vergangenen Sonntag erhielten die knapp 500 Mitglieder des Vereins ein Schreiben, das von drei Vorstandsmitgliedern "im Namen des gesamten Vorstands" gezeichnet ist – und dessen Inhalt mindestens brisant ist. Man sehe sich gezwungen, hieß es dort, das Vertragsverhältnis mit dem Golflehrer mit sofortiger Wirkung außerordentlich zu kündigen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei nicht mehr möglich, durch das "schwere Fehlverhalten" des Golflehrers und "damit in Zusammenhang stehenden Vorfälle am 10. November" stehe der gute Ruf des Vereins auf dem Spiel.

