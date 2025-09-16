Wie ein Verein für die Aufwertung eines Augsburger Viertels kämpft, das es gar nicht gibt

Das Quartier rund um das Augsburger Staatstheater ist noch kein wirkliches Viertel. Doch wenn es nach Anwohnern, Gastronomen und Gewerbetreibenden geht, soll sich das spätestens mit dem Abschluss der Bauarbeiten des Staatstheaters grundlegend ändern. „Theaterviertel Jetzt! oder Nie.“, war dementsprechend eine Informations- und Diskussionsveranstaltung am Samstag im Weißen Lamm überschrieben. Bürgerinnen und Bürger ließen sich über die aktuellen Ideen informieren und diskutierten darüber. An der vom Verein „Theaterviertel jetzt e.V.“ organisierten Veranstaltung nahmen auch etliche Stadträte und Referenten der Stadt Augsburg teil.

Den Schwerpunkt der Veranstaltung machte ein Beitrag des Vorsitzenden der Alt Augsburg Gesellschaft, Sebastian Berz aus. Wie schon für den Rathausplatz oder die Maximilianstraße stellt sich der Architekt auch für das Areal rund ums Staatstheater mehr Grün vor. Das Theaterviertel soll nach den Vorstellungen der Alt-Augsburg-Gesellschaft nicht nur ein Kulturstandort, sondern auch ein grünes Herz der Innenstadt werden. Sebastian Berz sieht in der Begrünung eine zentrale Antwort auf den Klimawandel: Bäume senkten die Temperatur im Sommer um bis zu zehn Grad, wirkten als Infrastruktur und müssten daher in zusammenhängenden Baumgruppen gepflanzt werden. Einzelne dekorative Bäume reichten nicht aus.

Wie könnte das Theaterviertel grüner werden? Sebastian Berz, der Vorsitzende der Alt Augsburg Gesellschaft, präsentierte seine Ideen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Berz plädiert für eine durchgängige Grünvernetzung rund um das Staatstheater. Vorgesehen sind zusätzliche Baumreihen in der Ludwigstraße, die Verwandlung von Parkflächen in Aufenthaltszonen mit Grüninseln und Sitzgelegenheiten sowie die Integration von Wasserelementen, etwa Brunnen, die als Orte der Begegnung wirken sollen. Damit würde das Viertel zu einer „Stadtfestzone“ werden, die von der Maximilianstraße bis zum Theater reicht und multifunktional nutzbar ist – für Märkte, Feste oder Freiluftgastronomie.

Dieses Modell zeigt, wie sich die Stadt Augsburg das „Theaterviertel" in Zukunft vorstellt. Bäume spielen auch hier eine Rolle. Foto: Peter Fastl (Archivfoto)

Ein wichtiger Baustein in seinen Überlegungen ist die Verkehrsberuhigung: Tempo 30 für die Hauptachsen, stellenweise sogar Schrittgeschwindigkeit. So könnte Außengastronomie ohne Absperrungen direkt an der Straße stattfinden, ähnlich wie in italienischen Städten. Berz verweist auf Beispiele aus Venedig, wo der öffentliche Raum offener und attraktiver wirkt, wenn auf Barrieren verzichtet wird.

Auch Dach- und Fassadenbegrünungen spielen in den Plänen eine Rolle. Die Alt-Augsburg-Gesellschaft fordert, Anwohner einzubeziehen und alte Vorbilder wie Spaliere oder Rankhilfen wieder aufzugreifen. Der historische Bestand wird bewusst als Ausgangspunkt genutzt: Die Fuggerstraße könnte teilweise ihre einstigen Vorgärten zurückerhalten, um die Architektur wieder besser zur Geltung zu bringen. „Es geht um entschieden mehr, als bisher geplant ist“, betont Berz. Die Vision: ein urbaner Raum, der sich flexibel nutzen lässt, in dem Grün und Wasser die Hauptrolle spielen und der den Menschen Aufenthaltsqualität statt Verkehr bietet.

Eine klare Vison für das Theaterviertel wird gefordert

Sebastian Karner, Betreiber des Weißen Lamms und Mitglied der Kulturkommission, fordert eine klare Vision für das Theaterviertel. Er erinnert daran, dass sich die Clubs in Augsburg geschlossen für die Sanierung des Staatstheaters ausgesprochen haben – ein ungewöhnlicher Schulterschluss, der in anderen Städten selten sei. Karner kritisierte jedoch, dass es bislang an einer attraktiven Gestaltung der Baustelle und an einer klaren Kommunikation fehle, wie das Viertel nach Abschluss der Arbeiten aussehen soll.

Die aktuelle Situation setze Gastronomie und Kultur zusätzlich unter Druck. Inflation, höhere Lohn- und Produktkosten sowie sinkende Umsätze machten den Betrieb von Clubs und Lokalen schwer. Mehrere Einrichtungen in der Umgebung hätten bereits geschlossen. Karner warnte vor einem „Kipppunkt“, ab dem das Viertel unattraktiv werde und weniger Besucher komme. Er fordert eine gemeinsame Vision, die den Betreibern vor Ort Hoffnung gibt und Investitionen anzieht. Ziel müsse ein lebendiges Stadtviertel bis 2030 sein, das Kultur, Gastronomie und Publikum zusammenbringt. Nur wenn das Angebot vielfältig bleibe, könne das Viertel langfristig bestehen.

Der Name Theaterquartier bzw. -viertel wird seit einiger Zeit sowohl vom Verein „Theaterviertel Jetzt!“ als auch von Staatstheater und Stadt Augsburg verwendet. Vor allem die Stadt will bei den Bürgern damit für die umstrittene, bis zu 417 Millionen teure Sanierung des Theaters werben, indem sie die positiven Effekte hervorhebt, die die Kultureinrichtung auf die umliegenden Straßenzüge haben soll, wenn sie ab 2030 wieder eröffnet. Der Begriff ist als Marketing-Idee entstanden, im offiziellen Augsburger Stadtplan findet sich ein solches Theaterviertel nicht.