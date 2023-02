Vergangene Woche gab es viele Verspätungen bei Go-Ahead

Die Stuttgarter Zeitung schrieb vorgestern (13.2.): "Wegen technischer Probleme an den Zügen muss der Betreiber Go-Ahead die Platzkapazität im Regionalverkehr in Baden-Württemberg reduzieren. In den kommenden Wochen gibt es auch Zugausfälle."



Aber die Ausschreibungen in Bayern und Baden-Württemberg haben sie "gewonnen"!!



Antworten Melden