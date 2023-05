Augsburg

17:45 Uhr

Vergewaltigung an Heiligabend in Oberhausen: 500 Männer gaben DNA-Probe ab

Plus Am 24. Dezember wurde eine 27-jährige Frau in Augsburg-Oberhausen vergewaltigt. Die Polizei hat einen Massengentest angeordnet. So laufen die Ermittlungen.

Von Michael Hörmann

Die Tat sorgte wegen der Begleitumstände für Aufsehen: An Heiligabend wurde eine junge Frau in Oberhausen von einem Unbekannten vergewaltigt. Die Augsburger Polizei hatte nach der Tat Videomaterial ausgewertet. Sie lieferte auch ein Fahndungsfoto des mutmaßlichen Vergewaltigers. Mitte März teilten die Ermittler mit, dass sie einen weitergehenden Schritt gehen werden: Man werde von mehreren Hundert Männern DNA-Proben entnehmen. Es handelt sich um Personen, deren Mobiltelefon sich zum Tatzeitpunkt in der Funkzelle des Tatorts befand. 500 Proben sind zwischenzeitlich ausgewertet, noch fehlt aber eine heiße Spur. Die Polizei setzt den Gentest fort. Gibt es Hoffung, die Tat zu klären?

Die Tat an Heiligabend passierte nahe des FCA-Nachwuchsleistungszentrums

Opfer der Vergewaltigung am 24. Dezember 2022 war eine 27-Jährige. Wie die Polizei damals informierte, wollte sie am späten Heiligabend einen Freund besuchen. Nahe dem Parkplatz beim FCA-Nachwuchsleistungszentrum in Oberhausen wurde die Frau von einem Unbekannten gegen 22.45 Uhr überfallen und vergewaltigt. Das Opfer hatte sich nach Angaben der Polizei massiv gewehrt.

