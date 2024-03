Augsburg

Vergewaltigung auf Toilette am Kö? Prozess steht vor dem Abschluss

In einem Schnellrestaurant am Augsburger Königsplatz soll ein Mann eine 18-Jährige vergewaltigt haben. Vor Gericht sagten nun Sanitäter und Gutachter aus.

Von Michael Siegel

Derartige Ausfallerscheinungen habe sie in all den Jahren als Notfall-Sanitäterin noch nie erlebt. "In ihrem Zustand hätte man alles mit ihr machen können“, schildert die Helferin den Zustand einer 18-jährigen Frau, die sie und ein Kollege nachts im September aus der Toilette eines Schnellimbisses am Königsplatz gerettet hatten.

Vergewaltigung in Schnellrestaurant am Augsburger Königsplatz?

Die 18-Jährige war am Vortag aus Murnau nach Augsburg gekommen und hatte dort den Abend und die Nacht verbracht. Dergestalt, dass sie mit einem jetzt wegen Vergewaltigung angeklagten 19-jährigen Mann gemeinsam Alkohol getrunken und gefeiert hatte. Nach 2 Uhr nachts war es schließlich zum Geschlechtsverkehr zwischen den beiden auf der Toilette gekommen. Die Frau sei vom 19-Jährigen vergewaltigt worden, lautet die Anklage. Der Sex sei einvernehmlich gewesen, beteuern wiederum der Angeklagte und seine Verteidigung (Marco Müller, Yousri Bribech). Anschließend war die Frau bewusstlos zu Boden gesunken, der Angeklagte wählte den Notruf.

