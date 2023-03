Vergewaltigung in Oberhausen: Polizei will hunderten Männern DNA entnehmen

Plus Seit der Vergewaltigung einer Frau in Oberhausen sind einige Wochen vergangen. Die Ermittlungen sind offenbar schwierig. Nun gibt es eine umfassende Maßnahme.

Über zwei Monate ist seit der Vergewaltigung einer Frau in der Donauwörther Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen vergangen. Bei ihren Ermittlungen scheint die Polizei bislang keinen entscheidenden Schritt weiter gekommen zu sein. Nun allerdings planen die Ermittler einen Schritt, von dem sie sich entscheidende Erkenntnisse zur Aufklärung des Falls erhoffen. Wie die Polizei mitteilt, wolle man von mehreren hundert Männern DNA-Proben entnehmen. Es handelt sich um alle Männer, deren Mobiltelefon sich zum Tatzeitpunkt in der betreffenden Funkzelle des Tatorts befunden haben.