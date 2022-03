Augsburg

06:00 Uhr

Gegner der Corona-Politik verwehren eigenen Kindern Schulunterricht

Plus Weil sie Corona-Tests und Masken ablehnen, unterrichten Augsburger Eltern ihre Kinder zuhause selbst. Schulen sind machtlos, Pädagogen zeigen sich besorgt.

Von Max Kramer

Eine bitterkalte Brise weht rund um das Bahnhofsareal und durch die Menschen, die in der Ladehofstraße zusammengekommen sind. In ein paar Minuten beginnt dort die samstägliche Demonstration gegen Corona-Maßnahmen, davor soll es an diesem Nachmittag Ende Februar aber um die Kinder gehen. Und so tritt aus der Ansammlung von Kindern, Erwachsenen und Luftballons eine Frau ans Mikrofon, das Haar blondiert, die Schuhe hoch, die Stimme fest. Seit acht Monaten, sagt sie, unterrichte sie ihr Kind nun zuhause. Sie habe es wegen dortiger Corona-Maßnahmen – insbesondere Test und Maske – aus der Schule genommen, das Bußgeld dafür habe sie bezahlt und nehme es in Kauf. Die Reaktion ihres Publikums: Applaus. "Tolle Mama", ruft eine Zuhörerin.

