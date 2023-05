Klimaaktivisten kündigen häufigere Kurz-Blockaden in Augsburg an

Demonstranten wollen künftig öfter den Verkehr in Augsburg kurzzeitig blockieren, um für ihre Anliegen zu trommeln. Am Freitag ist eine Aktion im Thelottviertel geplant.

Klimacamp-Teilnehmer und Verkehrswendeaktivisten wollen am Freitag, 5. Mai, um 15.30 Uhr für 15 Minuten die Schießstättenstraße im Thelottviertel an der Einmündung Rosenaustraße blockieren, um die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Schießstättenstraße zu fordern. Diese wurde im Mai 2022 beschlossen, bisher aber noch nicht eingerichtet. Die etwa 300 Meter lange Fahrradstraße stellt einen Lückenschluss der Fahrradverbindung vom Augsburger Westen in die Innenstadt dar. Das bisherige Tempo 50, die vielen parkenden Fahrzeuge und die lang gezogene, schlecht einsehbare Kurve machen diesen Schritt nach Ansicht der Aktivisten überfällig.

Verkehrswende: Augsburger Aktivisten planen eine Reihe von "Kurz-Kundgebungen"

Die Demonstration ist Teil einer neuen Reihe von Kurz-Kundgebungen, bei denen die Verkehrswendeaktivisten in jeweils nur 15 Minuten, aber dafür häufiger und an wechselnden Orten auf die Missstände in der aktuellen Verkehrspolitik aufmerksam machen wollen. Auf allen politischen Ebenen in Stadt, Land und Bund fordern sie mehr Mut, um den Alternativen zum motorisierten Individualverkehr den Weg zu bereiten. Die Orte, die für diese Kundgebungen gewählt werden, stünden dabei nach Angaben der Aktivisten exemplarisch für mögliche konkrete Maßnahmen. (jöh)