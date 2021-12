Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet: Hier verläuft der heutige Corona-Demozug

Am Donnerstagnachmittag soll erneut ein Demonstrationszug gegen Corona-Maßnahmen durch Augsburg führen. Wann er beginnt – und wo die Route verläuft.

In Augsburg findet am Donnerstagnachmittag erneut ein Demonstrationszug gegen Corona-Maßnahmen statt. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord und die Stadt Augsburg auf Anfrage unserer Redaktion bestätigen, beginnt die Veranstaltung um 17 Uhr an der Perzheimwiese. Von dort führt die etwa vier Kilometer lange Route über Schießstättenstraße, Rosenaustraße, Gögginger Straße, Hermanstraße, Schaezlerstraße, Am Alten Einlass, Fuggerstraße und Holbeinstraße zurück über Schaezlerstraße, Hermanstraße, Gögginger Straße, Rosenaustraße, Schießstättenstraße. Endpunkt ist erneut die Perzheimwiese.

Corona-Demonstration durch Augsburg startet an der Perzheimwiese

Nach Angaben der Polizei hat die Veranstalterin 500 bis 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt. Man sei aber auch für deutlich mehr Menschen vorbereitet. In den genannten Straßen werde es voraussichtlich zu kurzfristigen Beeinträchtigungen im Verkehr kommen. Am vergangenen Samstag legte ein Demonstrationszug mit rund 2300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Innenstadt-Verkehr teils lahm.

