Verkehrsbehinderung erwartet: B17-Bauarbeiten gehen heute Abend weiter

Ab Freitagabend sind die B17-Spuren Richtung Donauwörth ab Holzweg komplett gesperrt. Es gibt eine Umleitung, dennoch drohen Verkehrsbehinderungen in Augsburg.

Die Erneuerungsarbeiten an der Asphaltdecke der B17 gehen am kommenden Wochenende weiter, nachdem das Staatliche Bauamt die ursprünglich für vergangenes Wochenende angesetzte Sperrung witterungsbedingt verschoben hat. Am Freitag, 7. Oktober, wird die B17 in Fahrtrichtung Donauwörth zwischen Holzweg und dem Zubringer Donauwörther Straße ab 20 Uhr komplett gesperrt. Die Sperrung wird bis Montag, 5 Uhr, dauern. Der Verkehr in Richtung Donauwörth wird über Kobelweg, Neusässer Umgehung und die A8 umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Landsberg ist nicht betroffen. Dieser Teil der Fahrbahn war bereits vor zwei Wochen erneuert worden.

Verkehrsbehinderungen erwartet: Bauarbeiten an der B17 bei Augsburg

Zusätzlich zur Fahrbahnsperrung wird das Bauamt die Anschlussstellen Holzweg und Stuttgarter Straße bis Donnerstag sperren. Im Anschluss wird ab Freitag, 14. Oktober, die Abfahrt von der B17 über die Donauwörther Straße nach Oberhausen gesperrt. Diese Sperrung wird bis 20. Oktober dauern.

Autofahrer und -fahrerinnen müssen speziell am kommenden Wochenende mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die B17 zählt zu den meistbefahrenen Straßen in Augsburg. (skro)