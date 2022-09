Verkehrsbehinderungen wegen drei Fahrraddemos in Augsburg

Drei Fahrraddemos führen am Mittwoch und Donnerstag in Augsburg teilweise zu Straßensperrungen - unter anderem auch auf der B17.

In den kommenden Tagen sind mehrere Fahrraddemos geplant, die zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf folgenden Strecken führen werden. Am Mittwoch, 21. September, ist von 14 bis 16 Uhr eine Demo angemeldet, die vom Messezentrum zum Oberhauser P+R-Platz führen wird. Sie verläuft vom Messezentrum über die Friedrich-Ebert-Straße, Allgäuer Straße, Gögginger Straße, Rosenaustraße, Bürgermeister-Ackermann-Straße, B17, Stuttgarter Straße, Biberbachstraße zum P+R-Platz Oberhausen. Zeitweise wird deshalb unter anderem die B 17 in Richtung Norden zur Durchfahrt des Korsos gesperrt.

Am Mittwoch ist eine weitere Fahrraddemo angekündigt. Sie führt zwischen 16 und 18 Uhr von der Donauwörther Straße in Oberhausen über die Augsburger Straße, Bahnhofstraße zum Gersthofer Bahnhof.

Fahrraddemos in Augsburg führen zu Verkehrsbehinderungen

Am Donnerstag, 22. September, wurde ebenfalls eine Fahrraddemo angemeldet. Sie führt über die Bürgermeister-Miehle-Straße in Göggingen zum Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll und passiert dabei die Friedrich-Ebert-Straße, die Allgäuer Straße, Gögginger Straße, Rosenaustraße, Pferseer Straße, Frölichstraße, Volkhartstraße, Grottenau, Ludwigstraße, Karlstraße, Leonhardsberg, neuer Ostfriedhof, Zugspitzstraße, Hochzoller Straße, Trettachstraße, Zwölf Apostel Platz, über den Radweg nach Süden zur Mittenwalder Straße, östlich des Jugendhauses Lehmbau und anschließend über die Mittenwalder Straße zurück zum Zwölf Apostel Platz. Es sind mehrere Zwischenkundgebungen geplant.

Verkehrsteilnehmer müssen an beiden Tagen auf den jeweiligen Fahrtstrecken sowie den angrenzenden Straßen mit Behinderungen rechnen, teilt die Polizei mit. Im Rahmen der polizeilichen Begleitung werden zeitweise Verkehrssperrungen vollzogen. (ziss)