Verkehrsdemo in der Bahnhofstraße

Klima- und Verkehrswendeaktivisten wollen am Montag eine kurze Kundgebung für eine Umgestaltung abhalten.

Klima- und Verkehrswendeaktivisten wollen am Montag ab 17.30 Uhr für eine Viertelstunde auf der Bahnhofstraße für eine Verkehrsberuhigung demonstrieren. Die Kundgebung ist Bestandteil der Demo-Reihe an Verkehrs-Problempunkten in Augsburg. Statt der parkenden Autos und der Asphaltflächen wären an dieser Stelle mehr Grün, Aufenthaltsmöglichkeiten und multifunktionale Räume für Gastronomie oder Kultur sinnvoll, so die Aktivisten.

Die Stadt hatte in der Vergangenheit langfristig eine Umgestaltung der Bahnhofstraße in den Raum gestellt, wobei diese weder konkret absehbar noch konzeptionell ausgearbeitet ist. Einer kompletten Sperrung erteilte die Stadt vor einigen Jahren bereits eine Absage, unter anderem wegen der vielen privaten Stellplätze in Hinterhöfen, die anfahrbar bleiben sollten. Denkbar sei aber ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich, vergleichbar mit der Maximilianstraße. (skro)