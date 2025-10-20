Icon Menü
Verkehrskontrolle deckt in Augsburg Führerschein-Trick auf

Oberhausen

Verkehrskontrolle deckt Führerschein-Trick auf

Ein 54-Jähriger präsentiert den Polizeibeamten in Augsburg-Oberhausen eine Fahrerlaubnis, die er eigentlich gar nicht mehr haben dürfte.
    Bei einer Verkehrskontrolle im Augsburger-Stadtteil Oberhausen kam heraus, dass ein Porschefahrer unerlaubt mit dem Auto unterwegs war.
    Bei einer Verkehrskontrolle im Augsburger-Stadtteil Oberhausen kam heraus, dass ein Porschefahrer unerlaubt mit dem Auto unterwegs war. Foto: dpa (Soeren Stache, Symbolbild)

    Am Dienstag haben Polizeibeamte gegen 10 Uhr einen Mann in der Äußeren Uferstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen während einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei stellte sich heraus, dass der 54-jährige Porschefahrer zwar einen Führerschein bei sich hatte, aber trotzdem nicht hätte hinterm Steuer sitzen dürfen.

    Wie die Polizei berichtet, zeigte der 54-Jährige seinen Führerschein wie aufgefordert vor. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten jedoch fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis Anfang des Jahres entzogen worden war. Damals gab er offenbar vor, seinen Führerschein verloren zu haben. Diesmal stellte die Polizei diesen sowie den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann muss nun neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch mit einer Anzeige wegen Falscher Versicherung an Eides statt rechnen (AZ).

