Augsburg

06:30 Uhr

Kontrollen und so manche Verkehrsregeln ärgern Augsburgs Radler

Plus Zuletzt hatten sich Radler über Kontrollen am Osramsteg beschwert, der als Fußweg ausgewiesen ist. Doch auch andernorts in Augsburg stoßen Regelungen auf Unverständnis.

Von Andrea Wenzel

"So schnell konnte ich gar nicht schauen, hatte ich schon das EC-Bezahlgerät unter der Nase", erzählt ein Leser, der nur mit seinem Nachnamen und damit als Herr Kern erwähnt werden will. Er wurde vom Ordnungsdienst mit dem Fahrrad auf einem Fußweg an der Haunstetter Straße gestoppt und musste 25 Euro zahlen. Kern hatte sich nach unserer Berichterstattung über die Fahrradkontrollen am Osramsteg mit seinem Fall an unsere Redaktion gewandt - wie viele andere Leser auch. Die städtischen Fahrradkontrollen an unterschiedlichen Orten in Augsburg beschäftigen die Menschen. Dabei sorgen oft nicht die Strafen an sich für Unverständnis, sondern die Verkehrsregeln vor Ort und das Agieren des Ordnungsdiensts.

