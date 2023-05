Verkehrsregelung: Zoo beauftragt am Pfingstwochenende den ACO

Der Augusta Club Ordnungsdienst wird die Absperrung der Wohngebiete überwachen, nachdem Anwohner zuletzt klagten.

Der Zoo wird am kommenden Wochenende den Augusta Club Ordnungsdienst (ACO) mit der Verkehrsregelung an den Zufahrten zum Zoo-Parkplatz beauftragen. Das erklärte die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion, nachdem zuletzt wieder Beschwerden von Anwohnern des Spickels laut geworden waren. Sie klagen an besucherstarken Wochenenden im Zoo und Botanischen Garten über zugeparkte Wohnstraßen.

Zufahrten werden bei vollem Parkplatz gesperrt

Wie das zuständige Umweltreferat erklärte, soll der ACO am Pfingstsonntag und Pfingstmontag im Einsatz sein. Ist der Zoo-Parkplatz voll, wird schon die Zufahrt durch den Spickel für Auswärtige gesperrt. Der Verein überwacht die Absperrung der Wohngebiete. An den darauffolgenden Wochenenden in den Pfingstferien kümmert sich der Zoo selbst um eine Verkehrseinweisung durch Sicherheitspersonal. Der Botanische Garten beauftragte den ACO nur bei Großveranstaltungen wie zuletzt dem Japanischen Frühlingsfest oder beim Kinderfriedensfest.

Das Umweltreferat verweist auch angesichts der zuletzt laut gewordenen Forderung der Sozialfraktion nach einem Parkdeck oder kurzfristigen Verbesserungsmöglichkeiten wie mehr Shuttle-Fahrzeugen, dass man Besucher um eine umweltfreundliche Anreise mit Nahverkehr oder Fahrrad bitte. Zudem gebe es auch Ausweichparkplätze etwa an der Berufsschule an der Haunstetter Straße. Vor dort aus könne der Zoo zu Fuß erreicht werden. Zudem stehe an Sonn- und Feiertagen, an denen viele Besucher erwartet werden, seit 15 Jahren ein Shuttle-Service zwischen Aldi-Parkplatz in der Hofrat-Röhrer-Straße und dem Zoo zur Verfügung. Dieser wird vom Zoo bezahlt. Zudem helfe das städtische Parkleitsystem, Besucher mit Auto frühzeitig entsprechend zu lenken. (att, skro)