Verkehrsteilnehmer fliehen nach Unfällen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Sonntag, 22.30 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, einen Opel Astra in der Schleiermacherstraße beschädigt. „Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, heißt es von der Polizei. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich am selben Tag in der Reinöhlstraße in Kriegshaber. Nach Angaben der Polizei beobachteten Zeugen gegen 7 Uhr, wie ein bislang unbekannter Fahrer eines offenbar schwarzen BMW in eine Mauer fuhr. „Zudem beschädigte er ein Verkehrsschild“, so die Polizei. Anschließend soll der Fahrer mit einem bislang ebenfalls unbekannten weiteren Zeugen Fahrzeugteile aufgesammelt haben. Die beiden entfernten sich daraufhin in Richtung Offinger Straße. In dem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (jaka)

