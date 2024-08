Unfall in der Innenstadt: E-Scooter-Fahrer wird über Motorhaube geschleudert

Am Samstagabend ist es in der Augsburger Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten bekommen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mitteilt, war ein Fahrer mit seinem Auto gegen 22.30 Uhr auf der Pilgerhausstraße unterwegs, als er verbotenerweise links abbog. Dabei habe der Wagen ein entgegenkommendes Fahrzeug touchiert, welches auf dem Leonhardsberg unterwegs war. Dieses soll wegen des Zusammenpralls wiederum einen unbeteiligten E-Scooter-Fahrer erfasst haben, der an einer roten Ampel wartete.

Der E-Scooter-Fahrer wurde nach Angaben der Polizei über die Motorhaube des touchierten Wagens geschleudert und mit leichten Verletzungen in das Augsburger Uniklinik gebracht. Er habe über Schmerzen im Rücken und am Bein geklagt. Nach Angaben der Polizei standen beide Pkw-Fahrer nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Verkehrsunfall in Augsburger Innenstadt verursacht Verletzungen und Totalschaden

Der Sachschaden konnte auf Nachfrage unserer Redaktion nicht genau beziffert werden. Beim Wagen des Unfallverursachers belaufe er sich auf etwa 8000 Euro, der zweite Wagen dagegen sei ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der E-Scooter wurde ebenfalls leicht beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, waren beide Wagen nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Die Pilgerhausstraße war stadtauswärts vorübergehend gesperrt.