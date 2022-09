Unfall in Lechhausen: Mann und Fünfjährige werden schwer verletzt

Eine Autofahrerin übersieht in Lechhausen ein Leichtkraftrad. Es kommt zum Zusammenstoß. Dabei wird auch eine Fünfjährige schwer verletzt.

Zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad ereignete sich am Freitag gegen 17 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Autofahrerin war auf der Zusamstraße in Richtung Stätzlinger Straße im Lechhausen unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Stätzlinger Straße in Richtung stadtauswärts. Auf dem Leichtkraftrad befand sich außerdem eine fünfjährige Mitfahrerin.

Der 50-jähriger Leichtkraftfahrer hatte Vorfahrt

An einer Einmündung wollte die Pkw-Fahrerin nach links auf die Stätzlinger Straße abbiegen und übersah dabei den per Verkehrszeichen vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Leichtkraftfahrer. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, so die Polizei.

Der 50-Jährige sowie seine Mitfahrerin wurden bei der Fahrzeugkollision schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die 56-Jährige blieb unverletzt. Am Leichtkraftrad des 50-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro. An dem Pkw der 56-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (ziss)