Seit dem 2. Juli läuft das Projekt "Stadtradeln" in Augsburg. Aus Sicht der Verkehrswende-Aktivisten fehlt es aber an Maßnahmen. Sie kündigen drei Demos an.

Um ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen, ruft die Stadt Augsburg Bürgerinnen und Bürger seit dem 2. Juli auf, kräftig in die Pedale zu treten. Beim internationalen Projekt "Stadtradeln" wird jeder Kilometer gezählt, der in Augsburg mit dem Rad zurückgelegt wird. Die Verkehrswende-Aktivisten in Augsburg kritisieren aber eine gebremste Umsetzung von Projekten für ein sicheres Radwege- und Fahrradstraßennetz – und gehen deshalb gleich dreimal auf die Straße.

Verkehrswende-Aktivisten planen drei Fahrrad-Demos in Augsburg

Die Demos sind bis zum Ende des Stadtradelns am 22. Juli geplant. Wie Florian Lenz, einer der Organisatoren, erklärt, wurden die jeweils zehn Kilometer langen Routen bewusst entlang von Straßen und Orten mit konkreten Umgestaltungsforderungen gewählt. "Kurzfristig könnten Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Fahrradverkehr freigegeben werden. Langfristig sollen jedoch Straßen wie die Bismarckstraße, die Hochfeldstraße und die Von-Richthofen-Straße zu echten Fahrradstraßen werden, auf der nur noch Anlieger und Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer fahren dürfen."

Die erste Demo startet am Mittwoch, 13. Juli, um 20 Uhr am Rathausplatz (Route: Pfersee, B17 und B300). Am Freitag, 15. Juli, folgt ab 18 Uhr der zweite Protestzug, dessen Route ausgehend vom Rathausplatz über Oberhausen, Georgsviertel und Rotes Tor zurück zum Rathausplatz führt. Den Abschluss bildet eine mobile Kundgebung am Freitag, 22. Juli, ab 18 Uhr. Eckpunkte sind Hochfeld, Göggingen, Rosenaustraße und Hermanstraße.