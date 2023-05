Verkehrswende-Demo am Freitagmittag nahe der Ackermann-Brücke

An der Einmündung Holzbachstraße wird es ab 12.30 Uhr eine Kundgebung geben. Protestiert werden soll gegen die Ampelschaltung.

Verkehrswende- und Klimaaktivisten werden am Freitag ab 12.30 Uhr für eine Viertelstunde nahe der Bgm.-Ackermann-Brücke den Abzweig zur Holzbachstraße im Rahmen einer angemeldeten Kundgebung blockieren. Die Polizei geht von Verkehrsbehinderungen aus. Die Einmündung wurde zuletzt im Zuge des Neubaus der Holzbachbrücke neu gestaltet. Fuß- und Radverkehr bekamen dabei mehr Platz. Allerdings sei die Ampelschaltung nach wie vor auf die Bedürfnisse des Autoverkehrs ausgelegt, beklagten die Aktivisten. Fußgänger und Radler müssten minutenlang warten. Eine Umprogrammierung der Ampel ließe sich technisch problemlos machen.

Die Demonstranten erkennen zwar an, dass die Stadt viele Einzelmaßnahmen für Fußgänger- und Radverkehr anpacke. Was hingegen nicht erkennbar sei, sei ein politischer Wille, den Autoverkehr auch durch unbequeme Maßnahmen zu reduzieren. Die Kundgebung am Freitagmittag ist Bestandteil einer Reihe von viertelstündigen Kurzdemos, mit denen die Verkehrswendeaktivisten auf exemplarische Missstände in der Verkehrspolitik aufmerksam machen wollen. Zuletzt demonstrierten sie in der Frauentorstraße. (skro)