Verleihung des Bundesverdienstkreuzes: Marie-Louise Pachmann aus Augsburg wurde geehrt

Für ihr langjähriges und herausragendes Engagement im ehrenamtlichen Bereich wird Marie-Louise Pachmann mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Marie-Louise Pachmann engagiert sich als Mitbegründerin des Vereines „Bunter Kreis Augsburg“ und in der katholischen Kirchengemeinde St. Moritz sowie im Stiftungsrat der Stiftung „Jüdisches Museum Augsburg-Schwaben“. Mit der Auszeichnung würdigte Bayerns Digitalminister Fabian Mehring am 7. April in Vertretung des Ministerpräsidenten den besonderen Einsatz für das Gemeinwohl und das außerordentliche gesellschaftliche Engagement von Marie-Louise Pachmann. (jja)

